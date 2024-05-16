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        Ordu merkezli FETÖ operasyonunda 19 şüpheli yakalandı

        Ordu merkezli 2 ilde düzenlenen FETÖ'ye yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 16:31 Güncelleme: 16.05.2024 - 16:31
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        Ordu merkezli FETÖ operasyonunda 19 şüpheli yakalandı
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        Ordu merkezli 2 ilde düzenlenen FETÖ'ye yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 14 Mayıs'ta ülke genelinde FETÖ'ye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

        Ordu merkezli Altınordu, Ünye, Fatsa, Korgan ve Aybastı ilçeleri ile Amasya olmak üzere 19 şüphelinin yakalanması için 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda şüpheliler H.U, O.K, G.A, Ü.B, L.E, E.E, M.B, S.K, F.A, Z.G.K, I.T, R.A.K, D.A, Y.Y.H, E.V, A.Ç.Ş, Ç.Ç, İ.K. ve M.Ç. yakalandı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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