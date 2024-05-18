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        Ordu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı konvoyla kutlandı

        Ordu'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla konvoy oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 16:59 Güncelleme: 18.05.2024 - 16:59
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        Ordu'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı konvoyla kutlandı
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        Ordu'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla konvoy oluşturdu.

        Büyükşehir Belediyesince organize edilen kutlamalar kapsamında Ordulular, araçlarıyla Gülyalı ilçesindeki Durgun Su Sporları Merkezi'nde buluştu.

        Motosiklet, off-road ve vosvos gibi araçlardan oluşan konvoy, Gülyalı'dan Altınordu ilçesine kadar şehir turu attı.

        "Köy minibüsleri" olarak bilinen eski araçların da yer aldığı etkinlikte şehrin bazı noktalarından geçiş yapıldı.

        Türk bayraklarıyla donatılan araçlar, Altınordu'daki cadde turunun ardından ekinliği tamamladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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