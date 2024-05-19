Ordu'da Gençlik Konseri düzenlendi

Havai fişek gösterisinin de yapıldığı konsere, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe ile Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak ile vatandaşlar katıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle kıymetli bir sanatkarı ağırladıklarını belirten Güler, Kandemir'e teşekkür etti.

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