Trabzon ve çevre illerde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Bayburt ve Gümüşhane'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Trabzon'daki ilk tören, Atatürk Alanı'ndaki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda gerçekleştirildi.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcı'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunduğu tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlandı.

Beşirli Spor Kompleksi'nde devam eden kutlama programında, bazı öğrenciler günün anlam ve önemini belirten şiirler seslendirdi, bazıları da halk oyunları, jimnastik, boks ve karate gösterileri sundu.

Vali Aziz Yıldırım ve protokol üyeleri, yıl içinde spor ve eğitimde başarılı olan öğrencilere plaket ve hediye verdi. Kutlamalar, aynı alanda organize edilen "Gençlik Ruhu Görsel Sanatlar Sergisi"nin açılışının ardından sona erdi. Törene, Vali Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - Ordu Ordu'daki törenler, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç'in Altınordu ilçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okunan etkinlikler, kutlama programıyla devam etti. Gençlik ve Spor Müdürü Genç, burada yaptığı konuşmada, milletin tüm onur ve asaletiyle Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcının 19 Mayıs 1919 olduğunu belirterek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı 105'inci yılında kutladı. Halk oyunları gösterisi sunulan programda, Gençlik Merkezi üyelerince şiirler ve türküler okundu, öğrenciler tarafından sportif gösteriler gerçekleştirildi.

Program, kano sporcularının denizden Türk bayrağı eşliğinde katılımcıları selamlamasıyla sona erdi. Etkinliğe, Vali Muammer Erol, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile diğer protokol üyeleri katıldı. - Giresun Giresun Valiliği önünde düzenlenen törene, Atatürk Anıtı'na çelenk sunularak, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törende, öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu, sportif gösteriler sunuldu. Kutlamalar, sahil yolu güzergahı izlenilerek Atatürk Meydanı'na kadar gerçekleştirilen yürüyüşle sona erdi. Törene, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, AK Parti Giresun milletvekilleri Ali Temür ve Nazım Elmas, MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile vatandaşlar katıldı. - Rize Rize Valiliği önünde düzenlenen törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kutlamalara Yenişehir Spor Salonu'nda devam edildi. Öztürk, burada yaptığı konuşmada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tüm yurtta coşkuyla kutladıklarını söyledi. Şiirlerin okunduğu törende, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi halk oyunları ekibi gösteri sundu. Kutlamalar, sportif gösterilerinin ardından tamamlandı. Törene, Vali İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkanı Rahmi Metin, ÇAYKUR Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Hatinoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, İl Müftüsü Naci Çakmakçı, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Artvin Artvin'de kutlamalar Milli İrade Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunduğu program, sporcuların geçiş töreniyle devam etti. Vali Cengiz Ünsal, burada yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının milletin makus talihini değiştiren, tarihi ve stratejik bir girişim olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından Artvin Çoruh Üniversitesi öğrencilerince hazırlanan 19 Mayıs konulu oratoryo gösterisi sahnelendi.

Halk oyunları ekiplerinin de gösteri sunduğu programda, Gençlik Merkezi üyelerince boks, tekvando, jimnastik, güreş gibi sportif gösteriler gerçekleştirildi. Program okullar arasında düzenlenen "Gençlik ve Spor" temalı yarışmalarda dereceye giren öğrenci ve sporculara verilen ödüllerin ardından sona erdi. Kutlamalara, Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, Garnizon Komutanı Piyade Albay Muhammet Kelami Kablay, Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Emre Büyükyurt, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, İl Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Demirkıran, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Bayburt Bayburt'ta düzenlenen ilk törende, Saray Bahçesi'ndeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Genç Osman Stadı'nda devam eden kutlamada, öğrenciler türkü seslendirdi, halk oyunları gösterileri gerçekleştirdi. Jimnastik, tekvando, boks, bilek güreşi ve judo gösterilerinin de yapıldığı kutlamalar kapsamında, öğrencilerin çalışmalarının yer aldığı resim sergisi açıldı. Törene, Vali Mustafa Eldivan, AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürol Akkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

- Gümüşhane Yenişehir Stadı'nda düzen düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay, törende yaptığı konuşmada, 19 Mayıs'ın Atatürk önderliğinde Türk milletinin vatanı, milleti ve değerleri için verdiği onurlu mücadelenin adı olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Gümüşhane Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Yüksek Okulu sporcuları tarafından jimnastik, güreş gibi sportif gösteriler yapıldı.