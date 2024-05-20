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        Ordu'da antrenör çiftin nikahı yeşil sahada kıyıldı

        Ordu'da antrenör Hakan Yurdakul ve Ezgi Çalışkan, yeşil sahada kıyılan nikahla hayatlarını birleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 16:39 Güncelleme: 20.05.2024 - 16:39
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        Ordu'da antrenör çiftin nikahı yeşil sahada kıyıldı
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        Ordu'da antrenör Hakan Yurdakul ve Ezgi Çalışkan, yeşil sahada kıyılan nikahla hayatlarını birleştirdi.

        Kentteki bir kadın futbol takımının antrenörlüğünü yapan Hakan Yurdakul (43), kısa süre önce tanıştığı voleybol antrenörü Ezgi Çalışkan (34) ile evlenmeye karar verdi.

        Çift, nikah törenini tanıştıkları Altınordu ilçesindeki Karşıyaka Spor Tesisleri'nde yapmak istedi.

        Bunun üzerine hazırlıklarını tamamlayan çift, yeşil sahada kurulan masada nikah defterine imza atarak dünyaevine girdi.

        Hakan Yurdakul, gazetecilere, yıllarını verdiği yeşil sahada nikahlarının kıyıldığını belirterek, bu teklifini geri çevirmeyen eşine teşekkür etti.

        Kendileri için çok güzel bir anı olduğunu kaydeden Yurdakul, "Nikah memurumuz bile hayatında ilk kez bu şekilde nikah kıydığını söyledi. Mutluyuz." dedi.

        Ezgi Çalışkan ise evlilik teklifini de tesiste aldığını ifade ederek, "Eşim nikahı bu şekilde istedi. Bu şekilde bir nikah beklemiyordum ama eşim söyleyince benim de hoşuma gitti." diye konuştu.

        Çiftin nikah törenine, Ordu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Metin Kır'ın yanı sıra antrenörler ve sporcular katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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