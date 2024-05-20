Ordu'da belediyenin "alım garantisi" verdiği çiftçinin hedefi 5 bin kaz üretmek

Ordu'da 2 bin kaz civcivi ile üretim yapmaya başlayan çiftçi Celalettin Yalman, 5 bin kaza çıkartmayı hedefliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in 2019 yılında göreve gelmesiyle "Kendi Kendine Yeten Şehir" sloganıyla başlattığı tarımsal desteklerin hız kesmeden sürdüğü hatırlatıldı.

Belediyenin tarım ve hayvancılıkta uyguladığı alım garantisinin üreticiye güven verdiği, Mesudiye ilçesi Üçyol Mahallesi'nde ikamet eden Celalettin Yalman'ın kendi sermayesi ile 2 bin kaz civcivi alarak yetiştirmeye başladığı belirtildi.

Yalman, kendi kurduğu tesisinde kaz yetiştiriciliğini sürdürdüğünü belirterek, belediyenin kendilerine güven verdiğini, gelecek yıllarda kaz sayısını arttırmak istediğini ifade etti. Yalman, şunları kaydetti: "Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Güler'in son yıllarda tarım ve hayvancılığa verdiği destekleri herkes biliyor. Ben de kaz üretimi ile ilgili birkaç yıldır araştırma yapıyordum. Fakat en önemli sorun pazar sorunu oluyordu. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyemizin bize alım garantisi sözü vermesi bize güven verdi ve biz de bu işe başladık. Şu anda 2 bin civciv ile bu işe girdik. İnşallah bu yıl bir başlangıç oldu. Gelecek yıl bu rakamı 5 bine çıkarmak istiyoruz. Büyükşehir Belediyemizin verdiği güvenle zevkle bu işi yapıyoruz."

Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanı Ethem Gözkonan ise Yalman'ın yeni üreticilere örnek olmasını istediklerini vurguladı. Alım garantisinin üretici için önemli bir güvence olduğunu aktaran Gözkonan, "Büyükşehir Belediyemizin kurduğu kanatlı kesimhanesinde kaz kesimi ve alımı ile ilgili sağlayacağımız alım garantisi doğrultusunda üreticimiz kaz yetiştiriciliğine kendi imkanları ile yatırım yaptı. Biz de bu süreçte her zaman yanında olmayı sürdürüyoruz. Kendisinin yeni üreticilere örnek olmasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.