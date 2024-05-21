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        Ünye'de kumsala devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 12:27 Güncelleme: 21.05.2024 - 12:27
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        Ünye'de kumsala devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Ünye Devlet Sahil Yolu güzergahı Fevzi Çakmak Mahallesi mevkisinde, Ahmet Sezgül (32) yönetimindeki 34 ACL 52 plakalı hafif ticari araç, kaldırıma çıkarak kumsala devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü Sezgül, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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