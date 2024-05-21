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        Ordu'da engelli bireyler temsili askerlik yaptı

        Ordu'da "Engelliler Haftası" etkinlikleri kapsamında temsili askerlik yapan engelli bireylere terhis belgesi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 16:51 Güncelleme: 21.05.2024 - 16:51
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        Ordu'da engelli bireyler temsili askerlik yaptı
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        Ordu'da "Engelliler Haftası" etkinlikleri kapsamında temsili askerlik yapan engelli bireylere terhis belgesi verildi.

        İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde, bir günlüğüne asker olan 37 engelli için "Temsili Askerlik Uygulaması Töreni" gerçekleştirildi.

        Askeri üniforma giyen ve hazırlıklarını tamamlayan engelliler, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ant içti.

        İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, temsili askerlik hizmetini yerine getirecek gençlerin heyecan ve coşkuyla üniformalarını giydiğini, kahraman birer Mehmetçik olarak karşılarında gururla durduklarını söyledi.

        Bugün askerlik hizmetini yerine getiren gençlerin gözlerindeki pırıltıyı büyük memnuniyetle gözlemlediğini belirten Öksüz, "Bu gençlerimizin vatan savunmasında görev düştüğünde diğer askerlerimizden geri kalmayarak verilecek her görevi en iyi şekilde yerine getireceklerine güvenimiz ve inancımız tamdır." dedi.

        Erler adına konuşan Gökdeniz Çaltepe ise yaşayamadıkları bu mutluluk ve onuru bir günlüğüne de olsa yaşamalarına olanak sağlanmasının kendilerini mutlu ettiğini vurguladı.

        Protokol üyelerince engellilere terhis belgelerinin verildiği program, tören geçişiyle devam etti.

        Birimlerde kullanılan araç gereç ve malzemelerin yer aldığı stantların gezildiği etkinliğe, Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Seyfettin Bilkay, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, Baro Başkanı Sibel Torun, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy ile diğer ilgililer katıldı.

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