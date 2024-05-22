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        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

        Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 14:21 Güncelleme: 22.05.2024 - 14:23
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        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
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        Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti kapsamında yürütülen operasyon kapsamında Altınordu ve Perşembe ilçelerinde belirlenen adreslerde arama yaptı.

        Şüphelilerin adreslerinde 38 gram sentetik uyuşturucu, 7 gram bonzai, 5 gram kubar esrar ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Gözaltına alınan C.D. (25) ile U.K. (30) jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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