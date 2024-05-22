Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti kapsamında yürütülen operasyon kapsamında Altınordu ve Perşembe ilçelerinde belirlenen adreslerde arama yaptı.

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