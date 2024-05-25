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        Ordu'da itfaiye ve jandarma ekibi olası afetlere karşı tatbikat gerçekleştirdi

        Ordu'da, itfaiye ve jandarma arama kurtarma ekiplerince meydana gelebilecek afetlere yönelik tatbikat yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 13:19 Güncelleme: 25.05.2024 - 13:19
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        Ordu'da itfaiye ve jandarma ekibi olası afetlere karşı tatbikat gerçekleştirdi
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        Ordu'da, itfaiye ve jandarma arama kurtarma ekiplerince meydana gelebilecek afetlere yönelik tatbikat yapıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı arama kurtarma ile İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince ortak tatbikat gerçekleştirildi.

        Ordu veya Türkiye'nin herhangi bir bölgesinde meydana gelebilecek afet, acil durum ve doğal felaketlerde arama kurtarma faaliyetinde bulunacak ekipler eğitimlerini aralıksız sürdürüyor.

        İtfaiyenin arama kurtarma ile Ordu JAK ekibinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmada, kurtarmada kullanılan bağ ve düğüm teknikleri kullanılarak dikey ve yatay satıhlarda yaşam ve nakil hattı kurulması tatbikatı gerçekleştirildi.

        Ayrıca sedye ile yaralı taşınması, yüksekten iniş ve yaralı kurtarma, derin vadilerden iple erişim ve orta noktadan yaralı ve sedye ile kurtarma operasyonlarının gerçekleştirildiği tatbikat gerçeğini aratmadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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