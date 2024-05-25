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        Ordu'da çocuğun kullandığı otomobil direğe çarptı, 3 kişi yaralandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 18:23 Güncelleme: 25.05.2024 - 18:23
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        Ordu'da çocuğun kullandığı otomobil direğe çarptı, 3 kişi yaralandı
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 çocuk yaralandı.

        İlçede 15 yaşındaki A.O.G'nin kullandığı 52 ABR 791 plakalı otomobil, Kiraztepe mevkisinde elektrik direğine, ardından yol kenarındaki beton kazıklara çarptı.

        Kazada A.O.G'nin yanı sıra araçta bulunan aynı yaştaki U.T.G. ve E.Y.H. yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan, A.O.G'nin, babasının aracını habersiz aldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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