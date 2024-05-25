Ordu'da çocuğun kullandığı otomobil direğe çarptı, 3 kişi yaralandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 çocuk yaralandı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 çocuk yaralandı.
İlçede 15 yaşındaki A.O.G'nin kullandığı 52 ABR 791 plakalı otomobil, Kiraztepe mevkisinde elektrik direğine, ardından yol kenarındaki beton kazıklara çarptı.
Kazada A.O.G'nin yanı sıra araçta bulunan aynı yaştaki U.T.G. ve E.Y.H. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan, A.O.G'nin, babasının aracını habersiz aldığı öğrenildi.
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