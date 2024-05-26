Milli para atıcı Çağla Baş'ın hedefi Avrupa şampiyonluğu

Şampiyonanın Paris 2024 Paralimpik Oyunları öncesi kendisine katkı sağlayacağına inandığını vurgulayan Çağla Baş, "Altın madalya kazanmam durumunda moral bulmuş olacağım. Aynı zamanda Paris'e daha hazırlıklı gitmiş olacağım." dedi.

Şampiyona için kentten ayrılan Çağla, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonalarında dereceleri bulunduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.