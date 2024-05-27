Ordu'da müzikholü kundaklayan 2 kişi tutuklandı

Görüntülerde, E.Y'nin kullandığı taksi ile geldiği istasyondan pet şişede aldığı benzini, H.Y. ile daha önce kararlaştırdıkları yere bıraktığı anlar yer alıyor.

İlçede faaliyet gösteren müzikholün 23 Mayıs'ta kapalıyken benzin dökülerek bir bölümünün yakılması olayına ilişkin sürdürülen soruşturma kapsamında H.Y. (30) ve ona yardım ettiği belirlenen E.Y. (38), gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.