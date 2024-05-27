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        Ordu'da müzikholü kundaklayan 2 kişi tutuklandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde müzikholü kundakladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 18:06 Güncelleme: 27.05.2024 - 18:06
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        Ordu'da müzikholü kundaklayan 2 kişi tutuklandı
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde müzikholü kundakladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İlçede faaliyet gösteren müzikholün 23 Mayıs'ta kapalıyken benzin dökülerek bir bölümünün yakılması olayına ilişkin sürdürülen soruşturma kapsamında H.Y. (30) ve ona yardım ettiği belirlenen E.Y. (38), gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından Ünye Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan olayın tüm aşamaları çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Görüntülerde, E.Y'nin kullandığı taksi ile geldiği istasyondan pet şişede aldığı benzini, H.Y. ile daha önce kararlaştırdıkları yere bıraktığı anlar yer alıyor.

        Önce istasyondan çakmak, ardından da benzin şişesini bulunduğu yerden alan H.Y'nin, müzikholde yangın çıkartarak olay yerinden koşarak kaçtığı görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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