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        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Ordu'da, sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 15:52 Güncelleme: 28.05.2024 - 15:52
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        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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        Ordu'da, sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Altınordu ilçesinde B.A. ve Ş.A'nın üst aramasında satışa hazır 16 parça halinde 80 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar para ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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