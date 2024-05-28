Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Altınordu ilçesinde B.A. ve Ş.A'nın üst aramasında satışa hazır 16 parça halinde 80 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar para ele geçirdi.

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