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        Ordu'da iklim değişikliğiyle ilgili proje uygulanacak

        Ordu'da, Yerel ve Bölgesel Alanlarda Doğal Tehlikelere ve İklim Değişikliğine Karşı Toplumsal Dirençliliğin Oluşturulması, Dirençlilik Çalışma Akademisi (REMEDY) Projesi'nin tanıtımı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 16:09 Güncelleme: 28.05.2024 - 16:09
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        Ordu'da iklim değişikliğiyle ilgili proje uygulanacak
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        Ordu'da, Yerel ve Bölgesel Alanlarda Doğal Tehlikelere ve İklim Değişikliğine Karşı Toplumsal Dirençliliğin Oluşturulması, Dirençlilik Çalışma Akademisi (REMEDY) Projesi'nin tanıtımı gerçekleştirildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hacettepe Üniversitesi ve Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğiyle yürütülen projeye, Ordu Büyükşehir Belediyesinin himayesinde Ordu ev sahipliği yapacak.

        Proje kapsamında pilot bölge seçilen Ordu'da 5 gün saha araştırmaları yapan, paydaş kurumlarda toplantılar gerçekleştiren Hacettepe Üniversitesi ve Türkiye Belediyeler Birliği heyetleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'i ziyaret etti.

        Güler, proje tanıtımı ve ortak çalışma planlama istişaresi yapılan ziyarette, "Şehrimiz iklim değişikliğinde sosyolojik, ekonomik ve çevresel boyutlar bakımından çok iyi bir laboratuvar." ifadelerini kullandı.

        Heyet üyeleri, Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda yerel paydaşlarla bir araya gelerek projenin önemi ve hedefini de anlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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