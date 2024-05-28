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        Ordu'da freni boşalan aracın bina bahçesine düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı

        Ordu'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu hafif ticari araç park halindeyken geri geri giderek 5 metrelik yükseklikten bir binanın bahçesine düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 23:21 Güncelleme: 28.05.2024 - 23:21
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        Ordu'da freni boşalan aracın bina bahçesine düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı
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        Ordu'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu hafif ticari araç park halindeyken geri geri giderek 5 metrelik yükseklikten bir binanın bahçesine düştü.

        Alınan bilgiye göre, Kumru ilçesine bağlı Avdullu Mahallesi'nde sürücü Mustafa Öğmek, katıldığı bir program sonrası aracını park etti.

        Ancak el freni çekilmeyen araç bir süre sonra kendiliğinden geri geri hareket etmeye başladı.

        Araç, bir süre hareket ettikten sonra 5 metrelik yükseklikten bir binanın bahçesine düştü.

        Aracın düşme anı çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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