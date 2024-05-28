Ordu'da freni boşalan aracın bina bahçesine düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı

Araç, bir süre hareket ettikten sonra 5 metrelik yükseklikten bir binanın bahçesine düştü.

Ancak el freni çekilmeyen araç bir süre sonra kendiliğinden geri geri hareket etmeye başladı.

Alınan bilgiye göre, Kumru ilçesine bağlı Avdullu Mahallesi'nde sürücü Mustafa Öğmek, katıldığı bir program sonrası aracını park etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.