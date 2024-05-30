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        Ordu'da "İlimizi Tanıyalım Projesi" kapsamında gezi düzenlendi

        Ordu'da, "İlimizi Tanıyalım Projesi" çerçevesinde kentin tarihi ve turistik yerlerine gezi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 15:02 Güncelleme: 30.05.2024 - 15:02
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        Ordu'da "İlimizi Tanıyalım Projesi" kapsamında gezi düzenlendi
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        Ordu'da, "İlimizi Tanıyalım Projesi" çerçevesinde kentin tarihi ve turistik yerlerine gezi düzenlendi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 19 ilçede eğitim gören öğrencilerin yanı sıra kadın grupları ve sivil toplum kuruluşlarına kenti tanıma fırsatı sunuluyor.

        Belediye öncülüğünde hazırlanan proje çerçevesinde öğrenciler, belirli günlerde öğretmenleri ile ilçelerinden alınarak şehrin tarihi ve turistlik yerlerini yakından görme fırsatı yakalıyor.

        Öğrenciler ve diğer kafileler, rehber eşliğinde Büyükşehir Belediyesi hizmet binası ve sanat galerisi, Taşbaşı Sanat Alanı, Rüsumat No: 4 Gemisi ve Açık Hava Müzesi, Yason Burnu, Hoynat Adası, Marinaport, Fındık Müzesi, Büyükşehir Belediyesi Kültür Otağı, teleferik ile Boztepe'yi ve ters evi gezme imkanı buluyor.

        Gezilere şimdiye kadar 10 okuldan 11 bin 280 öğrencinin yanı sıra kadın grupları ve sivil toplum kuruluşları üyeleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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