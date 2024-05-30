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        Ordu'da öğrencilerin futbol turnuvasında güvenlik kamerası "VAR" olarak kullanıldı

        Ordu'da ilkokul öğrencilerinin mücadele ettiği futbol turnuvasındaki atışın gol olup olmadığı, güvenlik kamerası kayıtları izlenerek belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 17:35 Güncelleme: 30.05.2024 - 17:35
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        Ordu'da öğrencilerin futbol turnuvasında güvenlik kamerası "VAR" olarak kullanıldı
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        Ordu'da ilkokul öğrencilerinin mücadele ettiği futbol turnuvasındaki atışın gol olup olmadığı, güvenlik kamerası kayıtları izlenerek belirlendi.

        Aybastı Merkez İlkokulu'nda sınıflar arası futbol turnuvası düzenlendi. Aynı bölgede bulunan Atatürk Ortaokulu bahçesindeki turnuvanın dün oynanan final maçında, üç ve dördüncü sınıf öğrencilerinden oluşan takımlar karşılaştı.

        Normal süresi 1-1 tamamlanan maç, penaltı atışlarıyla devam etti. Üçüncü sınıf öğrencisinin kullandığı penaltıda meşin yuvarlağın üst direğe çarpması sonrası gol olup olmadığı tespit edilemedi. Öğrencilerin itirazı üzerine konunun iletildiği Atatürk Ortaokulu Müdürü Metin Savaş Güleç, güvenlik kamera kayıtlarının izlenmesine karar verdi. Görüntüler adeta "VAR" uygulaması gibi değerlendirilerek, atış gol sayıldı.

        Merkez İlkokulu öğretmenleri, iki takımı da turnuva şampiyonu ilan etti.

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