Ordu'da Filistin'e destek için oturma eylemi

Ordu'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının son bulması talebiyle oturma eylemi yapıldı.

Fatsa Belediyesi ile 12 sivil toplum kuruluşu işbirliğinde Cumhuriyet Meydanı'nda, "Fatsa'da Filistin İçin Hayatımızı 3 Saat Durduruyoruz" temasıyla oturma eylemi gerçekleştirildi.

Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek için Cumhuriyet Meydanı'nda oturarak sessiz eylem yapan vatandaşlar Filistin’de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Bu sırada bazı vatandaşlarca pankart ve dövizler de açıldı.