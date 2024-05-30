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        Ordu'da Filistin'e destek için oturma eylemi

        Ordu'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının son bulması talebiyle oturma eylemi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 21:10 Güncelleme: 30.05.2024 - 21:10
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        Ordu'da Filistin'e destek için oturma eylemi
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        Ordu'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının son bulması talebiyle oturma eylemi yapıldı.

        Fatsa Belediyesi ile 12 sivil toplum kuruluşu işbirliğinde Cumhuriyet Meydanı'nda, "Fatsa'da Filistin İçin Hayatımızı 3 Saat Durduruyoruz" temasıyla oturma eylemi gerçekleştirildi.

        Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek için Cumhuriyet Meydanı'nda oturarak sessiz eylem yapan vatandaşlar Filistin’de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

        Bu sırada bazı vatandaşlarca pankart ve dövizler de açıldı.

        Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin'e uyguladığı zulmü lanetlediklerini belirterek, şöyle konuştu:

        "Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek, Filistinli kardeşlerimizin sesini duyurmak, yaşanan katliama dur demek için Fatsa halkı olarak omuz omuza, kol kola durduk. 'Fatsa'da Filistin İçin Hayatımızı 3 Saat Durduruyoruz' eylemini düzenleyen sivil toplum kuruluşlarımıza, Filistin halkına destek verenlere ve insan haklarına duyarlı olan herkese teşekkür ediyorum. Adaletin ve özgürlüğün hakim olduğu bir Filistin için mücadele etmeye devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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