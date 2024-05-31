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        Ünye'de din görevlilerine yönelik seminer düzenlendi

        Ordu'nun Ünye ilçesinde yaz Kur'an kursları için din görevlilerine seminer verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 16:13 Güncelleme: 31.05.2024 - 16:13
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        Ünye'de din görevlilerine yönelik seminer düzenlendi
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde yaz Kur'an kursları için din görevlilerine seminer verildi.

        İlçe Müftülüğünce, kurumun konferans salonunda yapılan seminer Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Ünye Müftüsü Hüseyin Okuş, velilerin yüzde 90'ının çocuğuna din eğitimini camilerde verdirmeyi tercih ettiğini söyledi.

        Camilerde açılan yaz Kur'an kurslarında her yıl on binlerce çocuğa eğitim verildiğini belirten Okuş, "Teorik bilgilerin yanında pratik bilgiler yine buralarda açılan kurslarımızda verilmektedir. Çocuklarımız bize Allah'ın bir emanetidir. Yaz döneminde cami veya Kur'an kurslarımızda bizlerle beraber olan evlatlarımızı vatana, millete, İslam'a ve insanlığa faydalı olmaları yolunda eğitmek için elimizden gelen gayreti göstermemiz gerekmektedir." dedi.

        Okuş, ilçede yatılı yaz kursları da açacaklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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