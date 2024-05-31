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        Ordu'da ırmakta boğulan kişinin cenazesi toprağa verildi

        Ordu'nun Ünye ilçesinde dün balık tutmak için girdiği ırmakta boğulan Erkan Kartal'ın cenazesi defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 17:47 Güncelleme: 31.05.2024 - 17:50
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        Ordu'da ırmakta boğulan kişinin cenazesi toprağa verildi
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde dün balık tutmak için girdiği ırmakta boğulan Erkan Kartal'ın cenazesi defnedildi.

        Üç çocuk babası 37 yaşındaki Kartal için Ünye Büyük Camisi'nde düzenlenen törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı.

        Kartal'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Fatsa Düğünlük Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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