Ordu'da ırmakta boğulan kişinin cenazesi toprağa verildi
Ordu'nun Ünye ilçesinde dün balık tutmak için girdiği ırmakta boğulan Erkan Kartal'ın cenazesi defnedildi.
Ordu'nun Ünye ilçesinde dün balık tutmak için girdiği ırmakta boğulan Erkan Kartal'ın cenazesi defnedildi.
Üç çocuk babası 37 yaşındaki Kartal için Ünye Büyük Camisi'nde düzenlenen törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı.
Kartal'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Fatsa Düğünlük Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.
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