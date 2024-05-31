Ordu'da ırmakta boğulan kişinin cenazesi toprağa verildi

Üç çocuk babası 37 yaşındaki Kartal için Ünye Büyük Camisi'nde düzenlenen törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı.

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