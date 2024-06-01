11 yaşında başladığı yorgancılığı 56 yıldır sürdürüyor

HAYATİ AKÇAY - Ordu'da yorgancılık yapan Şaban Şahin, 56 yıldır elinden iğne ipliği bırakmıyor.

Altınordu ilçesinde yaşayan evli ve 4 çocuk babası yorgan ustası Şaban Şahin, 11 yaşında İstanbul'da yorgancıların yanında çıraklık yaptı. Trabzon, Rize, Eskişehir ve Zonguldak'ta ustalık yapan Şahin, ardından Ordu'ya yerleşti.

Ordu'da 1977'de iş yerini açan 67 yaşındaki Şahin, çıraklıktan başladığı mesleğinde yarım asrı geride bıraktı. Ömrünü mesleğine ömrünü adayan Şaban usta, ilerleyen yaşına rağmen el emeği ürünlerini müşterilerine ulaştırmaya devam ediyor.

İş yerini açtığı yıllarda Altınordu ilçesinde 18 yorgancı olduğunu ve hepsinin de yanında 4-5 kişi çalıştığını anlatan Şahin, aradan geçen sürede yorgancı sayısının oldukça düştüğünü, çırakların ise mesleği sürdürmek istemediğini ifade etti.

Şahin, yetiştirdiği 30 ustanın da zaman içinde başka mesleklere yöneldiğini kaydetti.

Karadenizlilerin yün yorgan ve yastığa ilgi gösterdiğini anlatan Şahin, "Yün yorgan kullanmak Karadeniz'de şifadır. Bölgemiz rutubetli olduğu için yün yorgan ve yastık kullanılmasını her zaman tavsiye ederiz. Ancak yün diğer çeşitlere göre biraz uğraştırıyor. Bu yüzden tercih etmeyenler olabiliyor ama biz yine de yünle yapılmış yorgan, yatak ve yastıkları öneriyoruz." dedi.

Şahin, mesleğini severek ilk günkü heyecanla sürdürdüğünü vurgulayarak, "Bakıldığında çok tozlu bir meslek ama biz alıştık. Ben günde ortalama 2 yorgan dikiyorum. Bir yorganın ortalama satış fiyatı 1500 lira." diye konuştu.