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        11 yaşında başladığı yorgancılığı 56 yıldır sürdürüyor

        HAYATİ AKÇAY - Ordu'da yorgancılık yapan Şaban Şahin, 56 yıldır elinden iğne ipliği bırakmıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 13:30 Güncelleme: 01.06.2024 - 13:30
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        11 yaşında başladığı yorgancılığı 56 yıldır sürdürüyor
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        HAYATİ AKÇAY - Ordu'da yorgancılık yapan Şaban Şahin, 56 yıldır elinden iğne ipliği bırakmıyor.

        Altınordu ilçesinde yaşayan evli ve 4 çocuk babası yorgan ustası Şaban Şahin, 11 yaşında İstanbul'da yorgancıların yanında çıraklık yaptı. Trabzon, Rize, Eskişehir ve Zonguldak'ta ustalık yapan Şahin, ardından Ordu'ya yerleşti.

        Ordu'da 1977'de iş yerini açan 67 yaşındaki Şahin, çıraklıktan başladığı mesleğinde yarım asrı geride bıraktı. Ömrünü mesleğine ömrünü adayan Şaban usta, ilerleyen yaşına rağmen el emeği ürünlerini müşterilerine ulaştırmaya devam ediyor.

        Emekli olduktan sonra da iğne ve ipliği elinden bırakmayan Şahin, sağlığı el verdiği sürece unutulmaya yüz tutan mesleğini icra etmeye çabalıyor.

        Şaban Şahin, AA muhabirine, 11 yaşında ilk defa eline aldığı iğne ipliği hiç bırakmadığını belirterek, 56 yıldır yün yorgan, yastık ve yatak diktiğini söyledi.

        İş yerini açtığı yıllarda Altınordu ilçesinde 18 yorgancı olduğunu ve hepsinin de yanında 4-5 kişi çalıştığını anlatan Şahin, aradan geçen sürede yorgancı sayısının oldukça düştüğünü, çırakların ise mesleği sürdürmek istemediğini ifade etti.

        Şahin, yetiştirdiği 30 ustanın da zaman içinde başka mesleklere yöneldiğini kaydetti.

        Karadenizlilerin yün yorgan ve yastığa ilgi gösterdiğini anlatan Şahin, "Yün yorgan kullanmak Karadeniz'de şifadır. Bölgemiz rutubetli olduğu için yün yorgan ve yastık kullanılmasını her zaman tavsiye ederiz. Ancak yün diğer çeşitlere göre biraz uğraştırıyor. Bu yüzden tercih etmeyenler olabiliyor ama biz yine de yünle yapılmış yorgan, yatak ve yastıkları öneriyoruz." dedi.

        Şahin, mesleğini severek ilk günkü heyecanla sürdürdüğünü vurgulayarak, "Bakıldığında çok tozlu bir meslek ama biz alıştık. Ben günde ortalama 2 yorgan dikiyorum. Bir yorganın ortalama satış fiyatı 1500 lira." diye konuştu.

        Şaban Şahin, mesleğini sağlığı el verdiği sürece yapmak istediğini anlatarak, şunları kaydetti:

        "Birçok sefer mesleği bırakmak istedim ancak yapamadım. Pazar günleri bile dükkanı açmadığım zamanlar gelip iş yerimin önünde oturuyorum. Bu işe çok heves ediyorum ve zevkle de sürdürüyorum. Bir insan mesleğini severek yaptığı zaman hem kendisi zevk alır hem de müşterisi memnun olur. Önemli olan mesleğini gönülden yapmak."

        Yeni kalfa ve usta yetişmediği için yorgancılığın akıbetini kestiremediğini belirten Şahin, devletin mesleğin sürdürülebilmesi için çeşitli hibe destekleri verdiğini, vergiden de muaf tutulduklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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