Ordu'da TEMA tarafından panel düzenlendi

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) tarafından Ordu'da "4. Grup Metalik Madencilik Faaliyetlerinin Doğal Varlıklarımıza ve Yaşamamıza Etkileri" konulu panel gerçekleştirildi.

TEMA Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen panelde, Artvin'in ardından ikinci programlarını Ordu'da yaptıklarını söyledi.

Ataç, "Ne yazık ki biz bir maden tehdidi altındayız. Ama maden derken, bunu tüm madencilik faaliyetlerine karşıyız gibi algılamayın. TEMA'nın öyle bir yaklaşımı yok, hiçbir arkadaşımızın da yok çünkü maden de hayatımızın bir parçası." dedi.

Dördüncü gruptaki metalik madenlerin çıkarılma şeklini anlatan Ataç, şöyle konuştu: "Bir süredir Bergama, sonra Artvin'de devam eden, bizim 'vahşi madencilik' dediğimiz ya da 'sömürge madenciliği' denen dördüncü gruptaki metalik madenlerin çıkarılma şekline itirazımız var. Yani bunların açık havada binlerce ton siyanür ya da sülfürik asit kullanılarak çıkarılması o bölgeye çok ciddi tahribatlar yapıyor ve onu daha sonra ne yazık ki rehabilite edemiyoruz. Böyle bir yöntem yok."