Ordu'da dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Ordu'nun Fatsa ilçesinde dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
İnönü Mahallesi'nde Mehmet T. (46) idaresindeki 52 AEJ 207 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı.
Kazada araç sürücüsü, olay yerinde hayatını kaybetti.
Cenaze, 112 Acil Sağlık ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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