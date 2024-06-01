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        Ordu'da dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 18:55 Güncelleme: 01.06.2024 - 18:55
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        Ordu'da dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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        Ordu'nun Fatsa ilçesinde dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        İnönü Mahallesi'nde Mehmet T. (46) idaresindeki 52 AEJ 207 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı.

        Kazada araç sürücüsü, olay yerinde hayatını kaybetti.

        Cenaze, 112 Acil Sağlık ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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