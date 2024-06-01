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        Ordu'da annesi ölen yavru karaca koruma altına alındı

        Ordu'nun İkizce ilçesinde yaban hayvanlarının saldırısı sonucu annesi ölen yavru karaca koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 18:56 Güncelleme: 01.06.2024 - 18:56
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        Ordu'da annesi ölen yavru karaca koruma altına alındı
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        Ordu'nun İkizce ilçesinde yaban hayvanlarının saldırısı sonucu annesi ölen yavru karaca koruma altına alındı.

        İkizce ilçesi Kavak Mahallesi'nde, annesi yaban hayvanlarının saldırısı sonucu ölen ve bitkin düşen yavru karaca bir vatandaş tarafından bulundu.

        Vatandaşın durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şubesi Ünye Şefliği ekipleri yavru karacayı teslim aldı.

        Ünye'de özel bir veteriner kliniğine getirilen karaca, koruma altına alındı.

        Veteriner Hekim Yunus Emre Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yavru karacanın annesi olmaması nedeniyle beslenemediğini ve vücut ısısının düşük olduğunu tespit etiklerini söyledi.

        Karacanın zaman içinde güçleneceğini aktaran Gümüş, şunları aktardı:

        "Annesi ölen yavru karacamızın genel sağlık muayenesini yaptık. Sağlık durumu çok iyi değil. Anne ve beslenme olmayınca ister istemez genel durumu kötüye gitmiş. Normalde 39 derece olması gereken vücut ısısı 37 dereceye kadar düşmüş. Emme refleksi düzgün değil. Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şubesi Ünye Şefliği ile beraber zamanla toparlaması için gerekli bütün tedaviyi üstleneceğiz."

        Gümüş, acil durum oluşmadıkça yavru karacalara doğal ortamında dokunulmaması gerektiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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