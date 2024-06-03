Ordu'da haziran ayı İl Güvenlik Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Ordu'da haziran ayı İl Güvenlik Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı, Vali Muammer Erol başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıya, Vali Erol'un yanı sıra Vali Yardımcısı Ayhan Durmuş, kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, Sahil Güvenlik 97. Bot Komutan Vekili Teğmen Berkan Eren, İl Göç İdaresi Müdürü Ferruh Dibiç, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Erol, yaklaşan Kurban Bayramı'nda kurban keserken çevre kirliliğine karşı hassas davranılmasını isteyerek, belediyelerin erkenden kurban kesim yerleriyle ilgili tedbir alarak planlama yapmaları gerektiğini söyledi.

Kurban Bayramı ile birlikte yaz tatilinin de başladığını belirten Vali Erol, "İl dışından yaz göçü erken başlayacak gibi gözüküyor. Vatandaşlarımızdan kara yollarında güvenlik güçlerinin aldığı tedbirlere, hız limitine, uykusuz araç kullanmama gibi hususlara dikkat etmelerini rica ediyorum." dedi.

Vali Erol, izinli plajlarda mutlaka cankurtaran olması gerektiğine de dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"121 kilometre deniz sahili sınırımız bulunuyor. Belediyelerimizin sorumluğu altında plajlarımız var. Plajlarda belediyelerin aldığı tedbirlere ilave olarak güvenlik açısından ne tedbir alınabilir? Sahil Güvenlik ve jandarmamız takip ediyor. İzinli plajlarda cankurtaran mutlaka olması gerekiyor. İzinsiz yerlerde denize girilmemesi uyarı levhaları mutlaka konulmalı."