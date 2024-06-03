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        Ordu'da sahipsiz köpeğin saldırdığı kadın yara almadan kurtuldu

        Ordu'nun Kumru ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan kadın, yara almadan kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 16:13 Güncelleme: 03.06.2024 - 16:13
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        Ordu'da sahipsiz köpeğin saldırdığı kadın yara almadan kurtuldu
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        Ordu'nun Kumru ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan kadın, yara almadan kurtuldu.

        İlçeye bağlı Karacalı Mahallesi'ndeki fırına ekmek almaya giden 60 yaşındaki Emine Duran, sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

        Durumu fark eden çevredeki vatandaşların yardımıyla yara almadan kurtulan Duran'ın giysileri hasar gördü.

        Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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