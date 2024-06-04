Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da kaybolan Alzheimer hastası 2 kadın sağ bulundu

        Ordu'nun Ulubey ve Altınordu ilçelerinde kaybolan Alzheimer hastası 2 kadın, ekiplerce sağ bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 12:20 Güncelleme: 04.06.2024 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da kaybolan Alzheimer hastası 2 kadın sağ bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu'nun Ulubey ve Altınordu ilçelerinde kaybolan Alzheimer hastası 2 kadın, ekiplerce sağ bulundu.

        Ulubey'in Karakoca Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra geri dönmeyen H.B'yi (97) bulamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, H.B'nin bulunması için iz takip köpeğiyle arama çalışması başlattı.

        AFAD ekiplerinin de destek verdiği çalışmalarda, Alzheimer hastası olduğu öğrenilen H.B, evinden 2 kilometre uzaklıktaki bir fındık bahçesinde buldu.

        Kaybolduktan 15 saat sonra bulunan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Öte yandan Altınordu ilçesine bağlı Gökömer Mahallesi'nde kaybolan 70 yaşındaki Alzheimer hastası S.R. için ekipler arama çalışması başlattı.

        12 kişilik ekip tarafından aranan S.R, kaybolduktan 10 saat sonra evinden 3 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu.

        S.R'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Erden Timur görevi bıraktı!
        Erden Timur görevi bıraktı!
        İran'da seçime doğru
        İran'da seçime doğru
        Evlilik yıl dönümünde 27 yerinden bıçaklandı!
        Evlilik yıl dönümünde 27 yerinden bıçaklandı!
        İstanbul'da dehşet kamerada! Kız meselesi kanlı bitti!
        İstanbul'da dehşet kamerada! Kız meselesi kanlı bitti!
        El Nino bitti etkisi sürecek (Bu yaz da rekor sıcaklıklar görülecek mi?)
        El Nino bitti etkisi sürecek (Bu yaz da rekor sıcaklıklar görülecek mi?)
        En fazla Fenerbahçe kazandırdı
        En fazla Fenerbahçe kazandırdı
        Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit!
        Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit!
        İşte Montella'nın İtalya 11'i!
        İşte Montella'nın İtalya 11'i!
        Ülke tarihinde ilk kez kadın devlet başkanı seçildi
        Ülke tarihinde ilk kez kadın devlet başkanı seçildi
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Evde uygulayabileceğiniz basit serinleme yöntemleri
        Evde uygulayabileceğiniz basit serinleme yöntemleri
        Boğularak öldürülmüştü! İşte katilin ilk ifadesi!
        Boğularak öldürülmüştü! İşte katilin ilk ifadesi!
        Kötü gün dostu olduğunu gösterdi
        Kötü gün dostu olduğunu gösterdi
        Otomobil satışlarına kampanya dopingi
        Otomobil satışlarına kampanya dopingi
        Japon otomobillerinde 'güvenlik' skandalı!
        Japon otomobillerinde 'güvenlik' skandalı!
        En ucuz sigara 66 lira olacak
        En ucuz sigara 66 lira olacak
        Galatasaray'da Oliveira çıkmazı
        Galatasaray'da Oliveira çıkmazı
        Meme kanserinde yeni kan testi! Nüksü erkenden saptayabiliyor
        Meme kanserinde yeni kan testi! Nüksü erkenden saptayabiliyor
        ‘Kuru Terfiler’ bir yükseliş mi yoksa illüzyon mu?
        ‘Kuru Terfiler’ bir yükseliş mi yoksa illüzyon mu?
        Kadınlar ‘değerli’ erkekler ‘yeterli’ hissetmek istiyor
        Kadınlar ‘değerli’ erkekler ‘yeterli’ hissetmek istiyor

        Benzer Haberler

        Ordu'da sahipsiz köpeğin saldırdığı kadın yara almadan kurtuldu
        Ordu'da sahipsiz köpeğin saldırdığı kadın yara almadan kurtuldu
        Ordu'da haziran ayı İl Güvenlik Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı yapıldı
        Ordu'da haziran ayı İl Güvenlik Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı yapıldı
        Ordu'da annesi ölen yavru karaca koruma altına alındı
        Ordu'da annesi ölen yavru karaca koruma altına alındı
        Ordu'da dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
        Ordu'da dereye yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
        Ordu'da TEMA tarafından panel düzenlendi
        Ordu'da TEMA tarafından panel düzenlendi
        11 yaşında başladığı yorgancılığı 56 yıldır sürdürüyor
        11 yaşında başladığı yorgancılığı 56 yıldır sürdürüyor