Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Altınordu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen Y.Y. ile U.B.K'nin adreslerine operasyon düzenledi.

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