Görevine 1,5 yıl sonra dönen Bahattin öğretmen, engelini öğrencileriyle unutuyor

HAYATİ AKÇAY - Ordu'nun Fatsa ilçesinde ağaçtan düşmesi sonucu engelli kalan İngilizce öğretmeni Bahattin Yıldırım, 1,5 yıl aranın ardından döndüğü okulunda engelini öğrencileriyle unutuyor.

Fatsa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görev yapan 54 yaşındaki Yıldırım, 2021'de incir toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek yaralandı.

Yakınları tarafından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan Yıldırım'a doktorlar, omurgasındaki kırık nedeniyle bundan sonraki yaşamını yatağa bağımlı geçireceğini söyledi. Buna rağmen pes etmeyerek farklı illerde hastanelere başvuran Yıldırım, geçirdiği ameliyatlar, ardından Ankara Şehir Hastanesinde bir yıl süren fizik tedavi sayesinde kollarını ve vücudunun üst kısmını kullanmaya başladı.

Yaşamını akülü sandalyeyle idame ettirebilir hale gelen 26 yıllık öğretmen Yıldırım, mesleğine ve öğrencilerine sevgisi dolayısıyla geçen yıl işine geri döndü. Evli ve 2 çocuk babası İngilizce öğretmeni Bahattin Yıldırım, AA muhabirine, çok kutsal gördüğü mesleğine severek başladığını ve yıllardır öğrencilerini geleceğe hazırlamak için çalıştığını söyledi. Talihsiz bir kaza geçirdiğini, ardından ameliyat ve fizik tedavi dönemi olduğunu anlatan Yıldırım, "Çok şükür yatalak durumdayken artık akülü aracı kullanarak hayatımı kolaylaştırmayı başardım. Bu sayede toplumla eskisi gibi iletişimimi sürdürebiliyorum." dedi.

Yıldırım, yaklaşık 1,5 sene ara verdiği mesleğine geçen yıl geri döndüğünü belirterek, "Tekrar okuluma, öğrencilerime ve mesai arkadaşlarıma kavuştum. Onların sevinçlerini de yürekten hissedebildim. Bana bu süreçte öğretmen arkadaşlarım ve öğrencilerim çok yardımcı oldu. Hiçbiri bana engelli gözüyle bakmadı." diye konuştu. Çok zor süreçleri azmederek ve bir gün mesleğe dönebilmek hayaliyle atlattığını dile getiren Yıldırım, "Okula döndüğümde ve öğrencilerime kavuştuğumda mesleğe yeniden başlamış kadar heyecan duydum. Özellikle öğrencilerimle tekrar beraber olmak bana müthiş enerji veriyor. Onlar bana yüzde 92 oranındaki engelimi unutturuyor. Okuluma her gün çok istekli geliyorum." ifadelerini kullandı.

- "Öğretmenliği sürdürmek bütün bu engellerimi unutturuyor" Emekli olma hakkı bulunduğunu ancak mesleğine devam etmek istediğini belirten Yıldırım, şunları söyledi: "Yapabildiğim kadarıyla sonuna kadar öğretmenlik mesleğimi sürdüreceğim. Öğretmenlik sabır mesleği, merhamet ve sevgi mesleği. Ben de bunu öğrencilerime verebildiğimi düşünüyorum. Onların gözlerinde bunu görebiliyorum. Ben asla pes etmedim. Hayat gerçekten mücadele gerektiriyor. Hepimiz bir sınavdayız. Benim de sınavım bu. Öğretmenliği sürdürmek bütün bu engellerimi unutturuyor. Ben bu mesleği gönülden yapıyorum ve çok seviyorum. O yüzden emekli olmadım ve öğrencilerimle birlikteyim."

- "Bir grup öğrencim kullandığım akülü aracı hediye etti" Mezun ettiği öğrencilerin birçoğunun güzel yerlerde bulunduğunu vurgulayan Yıldırım, "Başımdan bu olay geçtikten sonra bir grup öğrencim bana ulaşarak şu anda kullandığım akülü aracı hediye etti. Bu öğrencilerin davranışı beni hem çok mutlu etti hem de duygulandırdı. Benimle son derece ilgilendiler. Hepsine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. - "Öğretmenimizi çok başarılı olarak mutlu edeceğiz" Fatsa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Ela İstekli, öğretmenlerinin çok güçlü ve azimli olduğunu vurgulayarak, "Biz onu çok seviyoruz. Ondan çok şeyler öğreniyoruz. Kendisi bize derslerin yanında hayatı da öğretiyor." dedi.