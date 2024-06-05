Cezaevi firarisi ve oto hırsızı 2 kişi yakalandı
Ankara'da cezaevinden firar ettikten sonra oto hırsızlığı yapan 2 kişi yakalandı.
Ankara'da cezaevinden firar ettikten sonra oto hırsızlığı yapan 2 kişi yakalandı.
Bir süre önce cezaevinden firar ettikten sonra Ankara'da 2, Kırıkkale'de 1 oto hırsızlığına karışan, ardından Ordu'da da iki iş yerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen S.Ö. ile M.K, polis ekiplerince takibe alındı.
Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonrası 2 şüpheli, Tokat Emniyet Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışmalar sonucu Turhal ilçesinde yakalandı.
S.Ö ile M.K'nin emniyetteki işlemleri sonrası cezaevine teslim edilecekleri öğrenildi.
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