Cezaevi firarisi ve oto hırsızı 2 kişi yakalandı

Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonrası 2 şüpheli, Tokat Emniyet Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışmalar sonucu Turhal ilçesinde yakalandı.

Bir süre önce cezaevinden firar ettikten sonra Ankara'da 2, Kırıkkale'de 1 oto hırsızlığına karışan, ardından Ordu'da da iki iş yerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen S.Ö. ile M.K, polis ekiplerince takibe alındı.

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