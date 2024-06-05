Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da Su Kurulu Toplantısı yapıldı

        Ordu'da, İl Su Kurulu Toplantısı Vali Muammer Erol başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 12:05 Güncelleme: 05.06.2024 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da Su Kurulu Toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu'da, İl Su Kurulu Toplantısı Vali Muammer Erol başkanlığında gerçekleştirildi.

        Erol, Valilikte düzenlenen toplantıda, Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün görev ve sorumluluğundaki su kurullarının, 2023'ten bu yana genelge ile talimatlandırılan bir çalışma olduğunu söyledi.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Mahir Özcan ise geçen yılın sonuna doğru Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ulusal Su, Havza Su ve İl Su kurulları kurulduğunu belirtti.

        Bu manada ülkenin su politikalarına yön vermek, belirlenen politikalara uygun eylemlerin planlamalarını yapmak, planlamalara uygun eylemleri hayata geçirmek ve takibini yapmak üzere kurulların görevleri olduğunu anlatan Özcan, "Oluşturulan üst kurul ülkemizin genel manada yürütmüş olduğu su politikalarına yön vermek, bundan sonra yapılanları planlamak, yapılanları da takip etmek noktasında bir görev icra edecek. Bu kurulun en önemli gündem maddesi tabii ki su." dedi.

        Özcan, suyu iki aşamada değerlendirdiklerine işaret ederek, "Birincisi suyun miktar, ikincisi de kalite olarak korunması. Kalitenin korunmasının yanında mevcut iyi kalitede olanların durumunun korunması, kötü duruma gelenlerin de iyileştirilmesine yönelik gayretlerimiz var." diye konuştu.

        Özcan, kurulların hedeflediği iki temel ayaktan birincisinin sürdürülebilirlik, ikincisinin de verimlilik olduğunun altını çizdi.

        Kurulların hedef ve çalışmalarına ilişkin bilgi veren Özcan, "Ulusal Su Kurullarının altında 25 havzada, ülkemizde 25 nehir havzası var. Koordinatör valilikler başkanlığında Havza Su Kurulları da kuruldu. Buna ilaveten 81 ilde de vali başkanlığında İl Su Kurulları teşekkül ettirildi." dedi.

        Özcan, kurulların iki yönlü çalışma prensibi olacağını da belirterek, şunları kaydetti:

        "Birincisi üst makamdan gelen politikaların yerelde uygulanmasına yönelik çalışmaları takip etmek, onun gerekliliklerini yerine getirmek. Diğeri de aslında yerelde bir problem olarak ortaya çıkan suya, su yönetimine ilişkin hususların yerelde çözülme imkanı yoksa Havza Su Kuruluna taşınması, burada da çözülme imkanı yoksa Ulusal Su Kurulları gündemine taşınarak, aslında alttan da üst makamı besleme şekilde bir çalışma içerisinde olacak."

        Özcan, kurulun toplanmasını önemsediklerini anlatarak, "Bu yıl içerisinde yaklaşık 40 vilayetimizde toplantılarımızı icra ettik. Bugün de Ordu ilimizde su yönetimine ilişkin konuları masaya yatıracağız." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Sıcaklığı 'izobarik sırt' artırıyor!"
        "Sıcaklığı 'izobarik sırt' artırıyor!"
        Bayram tatili için 12 bin ek sefer konuldu
        Bayram tatili için 12 bin ek sefer konuldu
        Ali Koç, Mourinho'nun maliyetini açıkladı!
        Ali Koç, Mourinho'nun maliyetini açıkladı!
        85 yaşındaki kadın dolandırıcılara 7 milyon TL'yi eliyle teslim etti
        85 yaşındaki kadın dolandırıcılara 7 milyon TL'yi eliyle teslim etti
        Borsaya, vergiye Ankara yaklaşımı
        Borsaya, vergiye Ankara yaklaşımı
        Gemide yangın çıkmıştı! Tersanede ölüm!
        Gemide yangın çıkmıştı! Tersanede ölüm!
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        3 saat uyku yeter mi?
        3 saat uyku yeter mi?
        500 kaçak yapı yıkılacak! İglo tarzı yapmışlar! O tesis yıkıldı!
        500 kaçak yapı yıkılacak! İglo tarzı yapmışlar! O tesis yıkıldı!
        Yoldan aracıyla geçerken vurulup ölmüştü! Katil zanlısı yurt dışına kaçacaktı!
        Yoldan aracıyla geçerken vurulup ölmüştü! Katil zanlısı yurt dışına kaçacaktı!
        "Biz nasıl gol atacağız?"
        "Biz nasıl gol atacağız?"
        Kartelin 'farklı araçlar metodu' havalimanında son buldu!
        Kartelin 'farklı araçlar metodu' havalimanında son buldu!
        Renk körlüğü testi: Bu görsellere dikkatli bakın!
        Renk körlüğü testi: Bu görsellere dikkatli bakın!
        Hadise'nin 'sevgili' açılımı
        Hadise'nin 'sevgili' açılımı
        Küresel ısınma tüm zamanların en yüksek seviyesinde
        Küresel ısınma tüm zamanların en yüksek seviyesinde
        Hükümetten vergide reform paketi
        Hükümetten vergide reform paketi
        Beşiktaş'ta karar anı!
        Beşiktaş'ta karar anı!
        Çalışan anneye 3900 Euro destek
        Çalışan anneye 3900 Euro destek
        "Sonuca, görüntüden daha çok önem veriyor"
        "Sonuca, görüntüden daha çok önem veriyor"
        “İmar affını durduramayan bir sistem kentsel dönüşümü başaramaz”
        “İmar affını durduramayan bir sistem kentsel dönüşümü başaramaz”

        Benzer Haberler

        Cezaevi firarisi ve oto hırsızı 2 kişi yakalandı
        Cezaevi firarisi ve oto hırsızı 2 kişi yakalandı
        Görevine 1,5 yıl sonra dönen Bahattin öğretmen, engelini öğrencileriyle unu...
        Görevine 1,5 yıl sonra dönen Bahattin öğretmen, engelini öğrencileriyle unu...
        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Ordu'da kestane ormanlarına gal arısıyla mücadele için faydalı böcek salınd...
        Ordu'da kestane ormanlarına gal arısıyla mücadele için faydalı böcek salınd...
        Ordu'da kaybolan Alzheimer hastası 2 kadın sağ bulundu
        Ordu'da kaybolan Alzheimer hastası 2 kadın sağ bulundu
        Ordu'da sahipsiz köpeğin saldırdığı kadın yara almadan kurtuldu
        Ordu'da sahipsiz köpeğin saldırdığı kadın yara almadan kurtuldu