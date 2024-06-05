Ordu'da Su Kurulu Toplantısı yapıldı

Ordu'da, İl Su Kurulu Toplantısı Vali Muammer Erol başkanlığında gerçekleştirildi.

Erol, Valilikte düzenlenen toplantıda, Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün görev ve sorumluluğundaki su kurullarının, 2023'ten bu yana genelge ile talimatlandırılan bir çalışma olduğunu söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Mahir Özcan ise geçen yılın sonuna doğru Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ulusal Su, Havza Su ve İl Su kurulları kurulduğunu belirtti.

Bu manada ülkenin su politikalarına yön vermek, belirlenen politikalara uygun eylemlerin planlamalarını yapmak, planlamalara uygun eylemleri hayata geçirmek ve takibini yapmak üzere kurulların görevleri olduğunu anlatan Özcan, "Oluşturulan üst kurul ülkemizin genel manada yürütmüş olduğu su politikalarına yön vermek, bundan sonra yapılanları planlamak, yapılanları da takip etmek noktasında bir görev icra edecek. Bu kurulun en önemli gündem maddesi tabii ki su." dedi.

Özcan, suyu iki aşamada değerlendirdiklerine işaret ederek, "Birincisi suyun miktar, ikincisi de kalite olarak korunması. Kalitenin korunmasının yanında mevcut iyi kalitede olanların durumunun korunması, kötü duruma gelenlerin de iyileştirilmesine yönelik gayretlerimiz var." diye konuştu. Özcan, kurulların hedeflediği iki temel ayaktan birincisinin sürdürülebilirlik, ikincisinin de verimlilik olduğunun altını çizdi. Kurulların hedef ve çalışmalarına ilişkin bilgi veren Özcan, "Ulusal Su Kurullarının altında 25 havzada, ülkemizde 25 nehir havzası var. Koordinatör valilikler başkanlığında Havza Su Kurulları da kuruldu. Buna ilaveten 81 ilde de vali başkanlığında İl Su Kurulları teşekkül ettirildi." dedi.

Özcan, kurulların iki yönlü çalışma prensibi olacağını da belirterek, şunları kaydetti: "Birincisi üst makamdan gelen politikaların yerelde uygulanmasına yönelik çalışmaları takip etmek, onun gerekliliklerini yerine getirmek. Diğeri de aslında yerelde bir problem olarak ortaya çıkan suya, su yönetimine ilişkin hususların yerelde çözülme imkanı yoksa Havza Su Kuruluna taşınması, burada da çözülme imkanı yoksa Ulusal Su Kurulları gündemine taşınarak, aslında alttan da üst makamı besleme şekilde bir çalışma içerisinde olacak."