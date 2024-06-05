Ordu'nun turistik alanı Yason Burnu'nda çevre temizliği yapıldı

Ordu'nun doğal güzelliğiyle öne çıkan Yason Burnu'da, Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında çöp toplandı.

"Sakin şehir" ünvanlı Perşembe ilçesindeki turistik alanlardan Yason Burnu'nda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hüseyin Öztürk, yaptığı konuşmada, doğal ortama bırakılan atıklar ile çevrenin önemli ölçüde kirlendiğini söyledi.

Bakanlığın, bu konuyla ilgili adım atarak Sıfır Atık Projesi başlattığını anımsatan Öztürk, projeyle kaynakların israf edilmemesi, etkin ve verimli kullanılması, atıkların kaynağında ayrıştırılarak bertaraf edilmesi ve geri dönüşüm faaliyetlerinin ivme kazanmasının hedeflendiğini vurguladı.