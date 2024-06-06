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        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Ordu'da şehirler arası otobüste uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 17:11 Güncelleme: 06.06.2024 - 17:11
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        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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        Ordu'da şehirler arası otobüste uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce takibe alınan İ.C'nin (43) Ünye ilçesinde şehirler arası otobüse bindiği tespit edildi.

        Otobüsü durduran ekipler, İ.C'nin üzerinde ve eşyalarında yaptığı aramada 1050 gram uyuşturucu, 550 gram afyon sakızı ile 198 sentetik hap ele geçirdi.

        Gözaltına alınan İ.C, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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