Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Otobüsü durduran ekipler, İ.C'nin üzerinde ve eşyalarında yaptığı aramada 1050 gram uyuşturucu, 550 gram afyon sakızı ile 198 sentetik hap ele geçirdi.

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