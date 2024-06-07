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        İlk uluslararası altın madalyasını kazanan milli yüzücü Kuzey Set'in hedefi olimpiyatlar

        HAYATİ AKÇAY - Ordu'da 5 yaşında yüzmeye başlayan Kuzey Set, Bulgaristan'da yapılan Grand Prix 2024 Şampiyonası'nda gösterdiği başarıyla uluslararası alanda ilk altın madalyasını kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 11:05 Güncelleme: 07.06.2024 - 11:05
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        İlk uluslararası altın madalyasını kazanan milli yüzücü Kuzey Set'in hedefi olimpiyatlar
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        HAYATİ AKÇAY - Ordu'da 5 yaşında yüzmeye başlayan Kuzey Set, Bulgaristan'da yapılan Grand Prix 2024 Şampiyonası'nda gösterdiği başarıyla uluslararası alanda ilk altın madalyasını kazandı.

        Altınordu ilçesinde yaşayan yüzme antrenörü Barış Set, yeteneğini keşfettiği oğlu Kuzey Set'i 5 yaşında bu branşa başlattı.

        Babasıyla çalışarak kendini geliştiren Kuzey, Nisan 2023'te milli takıma seçildi.

        Türkiye'de katıldığı yarışmalarda 10'a yakın madalya kazanan Kuzey Set, 24 Mayıs'ta Bulgaristan'da düzenlenen Grand Prix 2024 Şampiyonası'nda 800 metre serbestte birinci, 200 metre kurbağalamada ise üçüncü oldu.

        Uluslararası bir turnuvada ilk altın madalyayı 13 yaşında kazanma başarısı gösteren Kuzey Set, babasının desteğiyle Ordu'daki olimpik yüzme havuzunda yeni başarılar için çalışmalarını sürdürüyor.

        Milli yüzücü Kuzey Set, AA muhabirine, babasının güvenini boşa çıkarmamak için çalıştığını söyledi.

        Babasının antrenör olmasının kendisine avantaj sağladığına işaret eden Kuzey, "Babam beni çok iyi tanıdığı için bu sporda başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Babam antrenmanların dışında evde de benimle çok yakından ilgileniyor. Eksiklerimi her alanda gidermeye çalışıyor." dedi.

        - "Hedefim her sporcu gibi olimpiyatlara katılıp ülkemi temsil etmek"

        Kuzey Set, bu sporda hedefleri olduğunu vurgulayarak, "Hedefim her sporcu gibi olimpiyatlara katılıp ülkemi temsil etmek. 16 yaşında olimpiyat sporcusu olunabiliyor. Ben de önümdeki 3 yılı en iyi şekilde değerlendirip, olimpiyatlara katılmak istiyorum. Olimpiyatlarda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek ve Türk bayrağını dalgalandırmak istiyorum." diye konuştu.

        Hedeflerine ulaşmak için disiplini elden bırakmadığını belirten Kuzey, "Babamın antrenman programlarına aynen uyuyorum. Ayrıca sağlığıma da dikkat ediyorum. Zaten bu konuda beslenme uzmanlarından özel destek alıyorum." ifadelerini kullandı.

        - Baba Set: "Kuzey konsantrasyonu yüksek bir sporcu"

        Milli sporcunun Ordu Kuzey Spor Kulübünde antrenörlük yapan babası Barış Set, 4 sporcusuyla Bulgaristan'da düzenlenen Grand Prix 2024 Şampiyonası'na katılarak Türkiye'yi temsil ettiklerini söyledi.

        Oğlunun 2 madalya kazandığını, diğer sporcularının madalya kazanamasa da iyi dereceler elde ettiğini aktaran Set, bu başarılardan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

        Set, Kuzey'in antrenmanlara çok odaklı olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

        "Ne söylersem kendisi bunu yapmaya çalışıyor. Kuzey, konsantrasyonu yüksek bir sporcu. Kendisi çok erken yaşta uluslararası bir şampiyonada hayatının en iyi derecesini yaptı. Bu başarı burada da kalmayacak. İnşallah kendisini olimpiyat sporcusu olarak hazırlıyoruz. Bunu hep birlikte başaracağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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