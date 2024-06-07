Ordu'da hafif ticari aracın devrildiği kazada 1 kişi öldü
Ordu'nun Kabadüz ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Ordu'nun Kabadüz ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Selami Öner (56) yönetimindeki 52 AN 500 plakalı araç, Yokuşdibi Mahallesi Aşuluk mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü Öner, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Öner'in cenazesi, otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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