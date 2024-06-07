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        Ordu'da hafif ticari aracın devrildiği kazada 1 kişi öldü

        Ordu'nun Kabadüz ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 20:33 Güncelleme: 07.06.2024 - 20:33
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        Ordu'da hafif ticari aracın devrildiği kazada 1 kişi öldü
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        Ordu'nun Kabadüz ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Selami Öner (56) yönetimindeki 52 AN 500 plakalı araç, Yokuşdibi Mahallesi Aşuluk mevkisinde şarampole devrildi.

        Kazada sürücü Öner, olay yerinde yaşamını yitirdi.

        Öner'in cenazesi, otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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