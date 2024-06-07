Ordu merkezli 5 ildeki organize suç örgütü operasyonunda 30 şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan 54 şüpheliden 24'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 30'u ise tutuklandı.

Ordu merkezli Ankara, Tekirdağ, Kocaeli ve Antalya'da gerçekleştirilen operasyonda, otomatik tüfek, 9 tabanca, 3 tüfek, fişek, 3 GPS, uyuşturucu ticaretinde kullanılan hassas terazi ve uyuşturucu kullanımda kullanılan kova düzeneği ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ordu, Ünye ve Fatsa Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından, organize suç örgütünün faaliyet ve eylemlerinin deşifresine yönelik 6 ay önce operasyon başlatıldı.

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