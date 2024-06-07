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        Ordu merkezli 5 ildeki organize suç örgütü operasyonunda 30 şüpheli tutuklandı

        Ordu merkezli Ankara, Tekirdağ, Kocaeli ve Antalya'da gerçekleştirilen suç örgütü operasyonunda 30 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 23:23 Güncelleme: 07.06.2024 - 23:23
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        Ordu merkezli 5 ildeki organize suç örgütü operasyonunda 30 şüpheli tutuklandı
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        Ordu merkezli Ankara, Tekirdağ, Kocaeli ve Antalya'da gerçekleştirilen suç örgütü operasyonunda 30 kişi tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ordu, Ünye ve Fatsa Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından, organize suç örgütünün faaliyet ve eylemlerinin deşifresine yönelik 6 ay önce operasyon başlatıldı.

        Ordu merkezli Ankara, Tekirdağ, Kocaeli ve Antalya'da gerçekleştirilen operasyonda, otomatik tüfek, 9 tabanca, 3 tüfek, fişek, 3 GPS, uyuşturucu ticaretinde kullanılan hassas terazi ve uyuşturucu kullanımda kullanılan kova düzeneği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 54 şüpheliden 24'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 30'u ise tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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