Ordu'da her ay 60 kişiye ücretsiz tıraş hizmeti veriliyor

Ordu'da, sosyal sorumluluk projesi kapsamında her ay 60 kişi ücretsiz tıraş ediliyor.

İl Müftülüğü Engelliler Koordinatörlüğü öncülüğünde ocakta, engelli ve yaşlılara yönelik saç ve sakal bakımına yönelik çalışma başlatıldı.

Berber Murat Çapan, dezavantajlı gruptaki kişilere dükkanında ya da evlerinde hizmet veriyor.

Engelliler koordinatörü Yekta Köse, gazetecilere, İl Müftüsü İsmail Çiçek'in öncülüğünde 19 ilçede 42 personelle engellilere yönelik faaliyetlerde bulunduklarını söyledi.

Köse, sosyal sorumluk projesi kapsamında dezavantajlı gruplara hizmet verdiklerini belirterek, "Konuyu anlattığım Murat kardeşimiz de 'Hocam ben de bu işte varım. Engelli kardeşlerimize ve dezavantajlı gruplarımıza ücretsiz tıraş hizmeti benden' dedi. Gelemeyenlerin evine gidiyoruz, evlerinden gelmek isteyenleri arabayla alıp buraya getiriyoruz." dedi.

Altınordu ilçesinde başlattıkları çalışmayı tüm ilçelerde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini anlatan Köse, ayda 60 kişinin saç ve sakal tıraşının yapıldığını ifade etti.