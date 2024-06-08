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        Ordu'da her ay 60 kişiye ücretsiz tıraş hizmeti veriliyor

        Ordu'da, sosyal sorumluluk projesi kapsamında her ay 60 kişi ücretsiz tıraş ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 12:07 Güncelleme: 08.06.2024 - 12:07
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        Ordu'da her ay 60 kişiye ücretsiz tıraş hizmeti veriliyor
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        Ordu'da, sosyal sorumluluk projesi kapsamında her ay 60 kişi ücretsiz tıraş ediliyor.

        İl Müftülüğü Engelliler Koordinatörlüğü öncülüğünde ocakta, engelli ve yaşlılara yönelik saç ve sakal bakımına yönelik çalışma başlatıldı.

        Berber Murat Çapan, dezavantajlı gruptaki kişilere dükkanında ya da evlerinde hizmet veriyor.

        Engelliler koordinatörü Yekta Köse, gazetecilere, İl Müftüsü İsmail Çiçek'in öncülüğünde 19 ilçede 42 personelle engellilere yönelik faaliyetlerde bulunduklarını söyledi.

        Köse, sosyal sorumluk projesi kapsamında dezavantajlı gruplara hizmet verdiklerini belirterek, "Konuyu anlattığım Murat kardeşimiz de 'Hocam ben de bu işte varım. Engelli kardeşlerimize ve dezavantajlı gruplarımıza ücretsiz tıraş hizmeti benden' dedi. Gelemeyenlerin evine gidiyoruz, evlerinden gelmek isteyenleri arabayla alıp buraya getiriyoruz." dedi.

        Altınordu ilçesinde başlattıkları çalışmayı tüm ilçelerde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini anlatan Köse, ayda 60 kişinin saç ve sakal tıraşının yapıldığını ifade etti.

        Sosyal sorumluluk projesine kendisini dahil eden İl Müftülüğü yetkililerine teşekkür eden 25 yıllık berber Murat Çapan ise amaçlarının vatandaşın yüzünü güldürmek olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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