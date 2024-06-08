Ordu'da hafif ticari aracın ağaca çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
Ordu'nun Gölköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Ordu'nun Gölköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Bilal Çetin'in kullandığı 34 JHR 62 plakalı hafif ticari araç, Sarıca Mahallesi Pennecik mevkisinde yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kazada, sürücü ile araçtaki Kadriye Çetin ve Nursen Usta yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İstanbul'dan tatile memleketlerine geldikleri öğrenilen yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Gölköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.