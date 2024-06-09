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        Ordu Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz kurban kesimiyle ilgili tavsiyelerde bulundu:

        Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla besicileri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 10:55 Güncelleme: 09.06.2024 - 10:55
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        Ordu Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz kurban kesimiyle ilgili tavsiyelerde bulundu:
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        Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla besicileri ziyaret etti.

        Altınordu ilçesinde faaliyet gösteren bazı besicilerle bir araya gelen Yılmaz, bayram öncesi çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Yılmaz, AA muhabirine, bayrama sayılı günler kala vatandaşların kurbanlık alma telaşı içerisinde olduğunu söyledi.

        Kurbanlık alırken dikkat edilmesi gereken bazı hususların bulunduğunu anlatan Yılmaz, 2 yaşını doldurmuş sığır ve manda, 5 yaşını doldurmuş deve, 1 yaşını doldurmuş koyun ve keçilerin kurbanlık olarak değerlendirilebildiğini belirtti.

        Koyun ve keçide 6 ayını doldurmuş, gösteriş ve semizlik bakımından 1 yaşında gibi gözüküyorsa kurbanlık olarak seçilebildiğini kaydeden Yılmaz, sağlıklı hayvanların kurbanlık olarak tercih edilmesi gerektiğine işaret etti.

        Yılmaz, Bakanlığın 'Tarım Cebimde' mobil uygulamasında kurbanlıkların küpe numarası ile bilgi edinilebildiğini aktararak, "Cinsini, ırkını, yaşını buradan kontrol edebiliyorlar. Böylece de gönül rahatlığıyla almış oldukları hayvanları kurbanlık olarak değerlendirebiliyorlar." dedi.

        Bayramın yaklaşmasıyla hayvan hareketliliğinde artış olduğuna dikkati çeken Yılmaz, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların il içi ve dışına sevklerindeki evraklara ilişkin bilgi verdi.

        Kesimlerin ise sokakta, caddede, rastgele yerlerde yapılmaması gerektiğinin altını çizen Yılmaz, kentte kurban komisyonlarından izin almış 200 civarı kesimhane bulunduğunu, kesilen kurbanlıkların atık maddelerinin rastgele atıldığı yerde çevre kirliliğine sebebiyet verebileceğini, insan sağlığını tehdit eden durumlar oluşturabileceğini vurguladı.

        Yılmaz, kesim atıklarının açılacak derin çukurlara gömülmesi gerektiğini belirterek, "İlimizde kurbanlık hayvan konusunda bir sıkıntımız yok. Yeterli kurbanlık hayvanımız mevcut. Geçtiğimiz yıllara baktığımızda 14 bin civarında büyükbaş, 11 bin civarında da küçükbaş hayvanımızın kurbanda kesildiğini görüyoruz. Şu anki mevcut kurbanlık hayvan sayılarımıza baktığımızda sayılarımızın bu rakamların üzerinde olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.

        Ekiplerin bayram süresince vatandaşlara hizmet vermek üzere sahada olacağını anlatan Yılmaz, herkesin güzel bir bayram geçirmesini temenni etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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