Ordu Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz kurban kesimiyle ilgili tavsiyelerde bulundu:

Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla besicileri ziyaret etti.

Altınordu ilçesinde faaliyet gösteren bazı besicilerle bir araya gelen Yılmaz, bayram öncesi çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Yılmaz, AA muhabirine, bayrama sayılı günler kala vatandaşların kurbanlık alma telaşı içerisinde olduğunu söyledi.

Kurbanlık alırken dikkat edilmesi gereken bazı hususların bulunduğunu anlatan Yılmaz, 2 yaşını doldurmuş sığır ve manda, 5 yaşını doldurmuş deve, 1 yaşını doldurmuş koyun ve keçilerin kurbanlık olarak değerlendirilebildiğini belirtti.

Koyun ve keçide 6 ayını doldurmuş, gösteriş ve semizlik bakımından 1 yaşında gibi gözüküyorsa kurbanlık olarak seçilebildiğini kaydeden Yılmaz, sağlıklı hayvanların kurbanlık olarak tercih edilmesi gerektiğine işaret etti.

Yılmaz, Bakanlığın 'Tarım Cebimde' mobil uygulamasında kurbanlıkların küpe numarası ile bilgi edinilebildiğini aktararak, "Cinsini, ırkını, yaşını buradan kontrol edebiliyorlar. Böylece de gönül rahatlığıyla almış oldukları hayvanları kurbanlık olarak değerlendirebiliyorlar." dedi.