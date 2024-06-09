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        Ordu'da serinlemek için denize giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde serinlemek için denize giren çocuk boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 17:43 Güncelleme: 09.06.2024 - 17:43
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        Ordu'da serinlemek için denize giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu
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        Ordu'nun Fatsa ilçesinde serinlemek için denize giren çocuk boğuldu.

        İlçeye bağlı Dolunay Mahallesi mevkisinde, arkadaşlarıyla serinlemek için denize giren Utku Al (15), bir süre sonra gözden kayboldu.

        Durumu fark eden Al'ın arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye, Sahil Güvenlik, 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaklaşık bir saatlik arama çalışması sonucu ekipler, Al'ın cansız bedenini sudan çıkarttı.

        Utku Al'ın cesedi, Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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