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        Ordu'da denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk tedavi altına alındı

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk, tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 20:34 Güncelleme: 11.06.2024 - 20:34
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        Ordu'da denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk tedavi altına alındı
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        Ordu'nun Fatsa ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk, tedavi altına alındı.

        İlçenin Dolunay Mahallesi Çamlık mevkisinden, serinlemek için denize giren 10 yaşındaki Miray S, boğulma tehlikesi geçirdi.

        Çocuğun suda çırpındığını fark eden çevredekiler, Fatsa İtfaiye Grup Amirliği ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

        Vatandaşlar tarafından kıyıya çıkartılan çocuk, ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Miray S, buradaki müdahalenin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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