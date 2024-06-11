Ordu'da denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk tedavi altına alındı

Çocuğun suda çırpındığını fark eden çevredekiler, Fatsa İtfaiye Grup Amirliği ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

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