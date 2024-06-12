Ordu Valisi Erol protez bacağına kavuşan Büşra'yı ziyaret etti

Ordu Valisi Muammer Erol, protez bacakla yeniden yaşama tutunan 21 yaşındaki Büşra Yıldırım'ı evinde ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Altınordu Şahincili Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Büşra Yıldırım'ın doğuştan diz kapağı altında bacak kısalığı ve eğriliği bulunduğu belirtildi.

Aynı zamanda konuşma zorluğu da yaşayan Yıldırım'a, bir dizi ameliyatın ardından sonuç alınamayınca protez bacak takıldığı ifade edilen açıklamada, aileyi evinde ziyaret ederek Vali Erol'un, Büşra Yıldırım'ın annesi Melek, babası Kadem Yıldırım ile bir süre sohbet ettiği kaydedildi.