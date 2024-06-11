Sinop'taki kazada hayatını kaybeden doktorun cenazesi toprağa verildi

Sinop-Boyabat kara yolunun 15. kilometresinde dün sağlık personelinin bulunduğu hafif ticari araç ile otomobil çarpışmış, kazada 2’si doktor 4 kişi ölmüş, 2 kişi de yaralanmıştı.

Cenaze Törenine, Sakin'in ailesi, yakınları ve mesai arkadaşlarının yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Perşembe Kaymakamı Fatma Turhan Keser, Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, İl Sağlık Müdürü Dursun Tüzün, Sinop Sağlık Müdürlüğü yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Sena Sakin için Çaytepe Mahallesi Merkez Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Anne Fatma ve baba Ayhan Sakin, burada taziyeleri kabul etti.

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