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        Ordu'da eski eşini öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde, eski karısını öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 13:38 Güncelleme: 13.06.2024 - 13:38
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        Ordu'da eski eşini öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi
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        Ordu'nun Altınordu ilçesinde, eski karısını öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına, sanık Mükerrem Başarmak (49) ile taraf avukatları katıldı.

        Tanık ifadelerinin dinlenmesinin ardından konuşan tutuklu sanık, tahliye talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, avukatların dinlenilmesinin ardından sanığın tutukluluk halinin devamına, duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

        Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 28 Ağustos 2023'te boşandığı Ayşe Çetin'i Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde sopayla darbederek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Mükerrem Başarmak hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlamıştı.

        Sanığın, "boşandığı kadını tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılması istenen iddianame, Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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