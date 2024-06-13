Ordu'da tefecilik operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik suçlamasına yönelik Altınordu, Fatsa ve Gölköy ilçelerinde 3 iş yeri, 3 ev ve 11 araçta yaptıkları aramada 29 senet ele geçirdi.

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