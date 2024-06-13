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        Ordu'da tefecilik operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Ordu'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 15:59 Güncelleme: 13.06.2024 - 15:59
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        Ordu'da tefecilik operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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        Ordu'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik suçlamasına yönelik Altınordu, Fatsa ve Gölköy ilçelerinde 3 iş yeri, 3 ev ve 11 araçta yaptıkları aramada 29 senet ele geçirdi.

        Gözaltına alınan B.A. (54), R.Ç. (56) ve A.E.O. (34) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden B.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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