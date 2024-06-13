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        Ordu Şehir Hastanesi koordinasyon toplantısı düzenlendi

        Ordu'da yapımı devam eden 900 yataklı Şehir Hastanesi çalışmaları değerlendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 16:47 Güncelleme: 13.06.2024 - 16:47
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        Ordu Şehir Hastanesi koordinasyon toplantısı düzenlendi
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        Ordu'da yapımı devam eden 900 yataklı Şehir Hastanesi çalışmaları değerlendirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesinde yapımı süren hastane inşaatındaki çalışmalara yönelik düzenlenen koordinasyon ve eşgüdüm toplantısı, Vali Muammer Erol başkanlığında gerçekleştirildi.

        Erol, hastanenin planlanan zamanda hizmete girebilmesi için yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

        Ordu Şehir Hastanesi'nin kentin en büyük kamu yatırımı olduğunu belirten Erol, şu değerlendirmede bulundu:

        "İlimizin devam eden en büyük devlet yatırımı olan şehir hastanemizin planlanan sürede yapımının tamamlanarak, vatandaşımızın hizmetine sunulması noktasında gayret gösteriyoruz. Yapımı büyük oranda tamamlanan ana hastane binamız ile morfoloji binamızın yanında, hastanemizin beyni niteliğindeki teknik servis binası, kreş binası, otoparkların ikmal ihalesi için gerekli ödeneklerin sağlanmasına gayret edeceğiz."

        Karayolları, DSİ, Büyükşehir Belediyesi, YEDAŞ, Telekom gibi kurumlarca yapılması gereken işlerin gecikmeden eş zamanlı yapımının sağlanması için çabaladıklarına işaret eden Erol, koordinasyon toplantılarında kurum yöneticileriyle bir araya gelerek aksaklıkları, eksiklikleri tespit edip çözüme kavuşturmaya çalıştıklarını kaydetti.

        Yüklenici firma yetkililerinin çalışmalara ilişkin bilgi sunduğu toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, İl Sağlık Müdürü Dursun Tüzün, Karayolları Samsun Bölge Müdür Yardımcısı Emine Balaban, DSİ 75. Şube Müdürü Mehmet Kurul, Türk Telekom İl Müdürü Zafer Onur Atasoy, YEDAŞ İl Koordinatörü Mustafa Öztürk ve diğer ilgililer katıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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