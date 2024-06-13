Ordu Şehir Hastanesi koordinasyon toplantısı düzenlendi

Ordu'da yapımı devam eden 900 yataklı Şehir Hastanesi çalışmaları değerlendirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesinde yapımı süren hastane inşaatındaki çalışmalara yönelik düzenlenen koordinasyon ve eşgüdüm toplantısı, Vali Muammer Erol başkanlığında gerçekleştirildi.

Erol, hastanenin planlanan zamanda hizmete girebilmesi için yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Ordu Şehir Hastanesi'nin kentin en büyük kamu yatırımı olduğunu belirten Erol, şu değerlendirmede bulundu:

"İlimizin devam eden en büyük devlet yatırımı olan şehir hastanemizin planlanan sürede yapımının tamamlanarak, vatandaşımızın hizmetine sunulması noktasında gayret gösteriyoruz. Yapımı büyük oranda tamamlanan ana hastane binamız ile morfoloji binamızın yanında, hastanemizin beyni niteliğindeki teknik servis binası, kreş binası, otoparkların ikmal ihalesi için gerekli ödeneklerin sağlanmasına gayret edeceğiz." Karayolları, DSİ, Büyükşehir Belediyesi, YEDAŞ, Telekom gibi kurumlarca yapılması gereken işlerin gecikmeden eş zamanlı yapımının sağlanması için çabaladıklarına işaret eden Erol, koordinasyon toplantılarında kurum yöneticileriyle bir araya gelerek aksaklıkları, eksiklikleri tespit edip çözüme kavuşturmaya çalıştıklarını kaydetti.