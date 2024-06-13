Ordu'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk öldü.
Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk öldü.
Atatürk Mahallesi'nde M.G'nin kullandığı 52 ADN 614 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Defne Nur K'ye çarptı.
İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
İlkokul birinci sınıf öğrencisi çocuğun cenazesi, Ünye Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Sürücü M.G. gözaltına alındı.
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