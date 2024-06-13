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        Ordu'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

        Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 18:22 Güncelleme: 13.06.2024 - 18:22
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        Ordu'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk öldü.

        Atatürk Mahallesi'nde M.G'nin kullandığı 52 ADN 614 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Defne Nur K'ye çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

        İlkokul birinci sınıf öğrencisi çocuğun cenazesi, Ünye Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Sürücü M.G. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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