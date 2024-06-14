Babasının yanında yarım asır önce başladığı besiciliği çocuklarıyla sürdürüyor

EYÜP ELEVLİ - Ordu'da ata mesleği besiciliği yarım asırdır sürdüren Yener Karaağaç, yola 4 oğluyla devam ediyor.

Altınordu ilçesi Eskipazar Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk babası 65 yaşındaki Karaağaç, küçüklüğünde babasının yanında hayvancılıkla uğraşmaya başladı. Üç oğlu ile evlerinin yanındaki ahırlarda hayvanlarla ilgilenen Karaağaç'ın bir oğlu da ilçe merkezinde kasaplık yapıyor.

Yener Karaağaç, AA muhabirine, 15 yaşından itibaren mesleğin içinde yer aldığını söyledi.

4 çocuğunun da besiciliğe devam ettiğini dile getiren Karaağaç, "Bu iş sayesinde çocuklarımı büyüttüm, evlendirdim. İşlerini ellerine verdim. Aynı zamanda çocuklarım kasap, dereceleri var. Burada bilinçli kesim yaparlar. Müşterimiz de bizden memnun." dedi.

İşlerini severek yaptıklarının altını çizen Karaağaç, çocuklarının da hayvanlara titizlikle baktığını aktardı. Rahmetli babasının kendisine bıraktığı işe çocuklarıyla devam ettiğini belirten Karaağaç, "Bizde hayvan sevgisi çok. Çocuklarda da bu sevgi olmasa yapamazlar zaten. Onun için severek yapıyorlar, hayvana çocuk gibi bakıyorlar." diye konuştu. - "Birliğimiz ve hep bir arada olmamız hayvancılığı sürdürmemizde büyük etken" Kardeşlerden 45 yaşındaki Gökhan Karaağaç, babasıyla çocukluğundan beri bu işi yaptığını ifade etti.

Üç kardeşi ve babasıyla bu senenin kurbanlıklarını sattıklarını anlatan Karaağaç, "2025'in kurbanlıklarını da yaylaya çıkarttık. 2024'ün kurbanlıklarını yani aşağı yukarı 150 hayvan sattık. Birliğimiz ve hep bir arada olmamız hayvancılığı sürdürmemizde büyük etken." ifadelerini kullandı. Cafer Karaağaç da besicilik sayesinde ailelerinin geçimini sağladıklarını, işlerini severek yaptıklarını dile getirdi. Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz da kentte hayvancılıkla uğraşan işletmelerin büyük kısmının kurbanlıklarını sattığını aktardı.