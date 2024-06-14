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        Babasının yanında yarım asır önce başladığı besiciliği çocuklarıyla sürdürüyor

        EYÜP ELEVLİ - Ordu'da ata mesleği besiciliği yarım asırdır sürdüren Yener Karaağaç, yola 4 oğluyla devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 12:00 Güncelleme: 14.06.2024 - 12:00
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        Babasının yanında yarım asır önce başladığı besiciliği çocuklarıyla sürdürüyor
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        EYÜP ELEVLİ - Ordu'da ata mesleği besiciliği yarım asırdır sürdüren Yener Karaağaç, yola 4 oğluyla devam ediyor.

        Altınordu ilçesi Eskipazar Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk babası 65 yaşındaki Karaağaç, küçüklüğünde babasının yanında hayvancılıkla uğraşmaya başladı. Üç oğlu ile evlerinin yanındaki ahırlarda hayvanlarla ilgilenen Karaağaç'ın bir oğlu da ilçe merkezinde kasaplık yapıyor.

        Yener Karaağaç, AA muhabirine, 15 yaşından itibaren mesleğin içinde yer aldığını söyledi.

        4 çocuğunun da besiciliğe devam ettiğini dile getiren Karaağaç, "Bu iş sayesinde çocuklarımı büyüttüm, evlendirdim. İşlerini ellerine verdim. Aynı zamanda çocuklarım kasap, dereceleri var. Burada bilinçli kesim yaparlar. Müşterimiz de bizden memnun." dedi.

        İşlerini severek yaptıklarının altını çizen Karaağaç, çocuklarının da hayvanlara titizlikle baktığını aktardı.

        Rahmetli babasının kendisine bıraktığı işe çocuklarıyla devam ettiğini belirten Karaağaç, "Bizde hayvan sevgisi çok. Çocuklarda da bu sevgi olmasa yapamazlar zaten. Onun için severek yapıyorlar, hayvana çocuk gibi bakıyorlar." diye konuştu.

        - "Birliğimiz ve hep bir arada olmamız hayvancılığı sürdürmemizde büyük etken"

        Kardeşlerden 45 yaşındaki Gökhan Karaağaç, babasıyla çocukluğundan beri bu işi yaptığını ifade etti.

        Üç kardeşi ve babasıyla bu senenin kurbanlıklarını sattıklarını anlatan Karaağaç, "2025'in kurbanlıklarını da yaylaya çıkarttık. 2024'ün kurbanlıklarını yani aşağı yukarı 150 hayvan sattık. Birliğimiz ve hep bir arada olmamız hayvancılığı sürdürmemizde büyük etken." ifadelerini kullandı.

        Cafer Karaağaç da besicilik sayesinde ailelerinin geçimini sağladıklarını, işlerini severek yaptıklarını dile getirdi.

        Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz da kentte hayvancılıkla uğraşan işletmelerin büyük kısmının kurbanlıklarını sattığını aktardı.

        Tarım teşkilatının üretenin her zaman yanında olduğunu, üreticilerin ülkenin kalkınması için çok değerli bir iş yaptığı kaydeden Yılmaz, "Bugün de kurbanlık bakan işletmemizi ziyaret ettik. Bu işletmemiz yıllardır üretim yapıyor. Biz de onların yanında olmaya çalışıyoruz." dedi.

        İl genelinde kurbanlık yetiştiren 400'ün üzerinde çiftçi bulunduğunu anlatan Yılmaz, "Bunların bir kısmı küçük çaplı bu işi yapıyor. Önemli bir kısmı da çok daha fazla hayvan bakmak suretiyle aile ekonomilerine katkı sağlıyorlar." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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