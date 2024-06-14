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        Ordu'da 5 ayda düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli tutuklandı

        Ordu'da jandarma ekiplerince 1 Ocak-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda yakalanan 13 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 16:45 Güncelleme: 14.06.2024 - 16:45
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        Ordu'da 5 ayda düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli tutuklandı
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        Ordu'da jandarma ekiplerince 1 Ocak-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda yakalanan 13 kişi tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 ayda gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli miktarlarda kubar esrar, sentetik uyuşturucu, kokain, uyuşturucu hap, ecza, afyon sakızı, sigara, kıyılmış tütün, dolu ve boş makaron, sahte alkol ile 35 ruhsatsız tabanca, 44 kurusıkı tabanca, 37 av tüfeği, 1505 fişek, 82 muhtelif eski eser, 16 tarihi sikke, 3 tarihi obje ve 64 muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

        Olaylarla ilgili 13 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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